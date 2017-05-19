Калейдоскоп |

Утром 17 мая под Валмиерой, недалеко от учебного заведения в населенном пункте Дикли, в Коценском крае, был замечен медвежонок.

На страничке в Facebook начальной школы Юриса Нейкиена выставлен пост, в котором говорится, что совсем недалеко от учебного заведения замечен медвежонок. "Утром 17 медвежонок замечен в 7 км от школы", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что медведь был замечен недалеко от поселка Рубене местным жителем в Видземе, в Коценской волости, Коценского края.

Некий мужчина по имени Марис Круминьш разместил в социальной сети Facebook фотографию, на которой видно, что в окрестностях поселка Рубене, что находится недалеко от города Вайдава, посреди ночи разгуливает медведь.