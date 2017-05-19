Калейдоскоп |

В Интернет попала видеозапись драки, которая произошла между двумя членами хирургической бригады в Китае прямо во время операции над пациентом.

Инцидент произошел 12 мая в больнице в уезде Ланькао в провинции Хэнань, сообщает Shanghaiist. На записи видно, как словесная перепалка между двумя врачами, мужчиной и женщиной, быстро перерастает в драку. Женщина наносит удар первой, но мужчина затем переходит в атаку и сбивает коллегу с ног. Лишь потом в конфликт вмешиваются другие медики.

Предположительно оба участника драки находились в романтических отношениях друг с другом, однако поссорились, информирует Daily Mail.

Непосредственной причиной конфликта стало то, что мужчина-хирург указал женщине-медсестре на неправильное действие в ходе операции, а она стала отрицать, что сделала что-либо неправильно.

В результате конфликта никто серьезно не пострадал. Руководство больницы совместно с полицией ведут расследование случившегося.