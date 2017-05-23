Калейдоскоп |

В сети опубликован видеоролик, снятый с дрона, на котором запечатлена необычная картина на шоссе на берегу Даугавы.

В 40-секундном клипе видна дорога, которая ведет через Даугаву в поселке Одукалнс Кекавской волости - с одной стороны видно зеленое поле, с другой - "край мира", отмечает портал.

"Когда небеса сталкиваются с землей", - с таким названием опубликован видеоролик.