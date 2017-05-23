Опубликовано видео с берега Даугавы, где "небеса сталкиваются с землей" (3)
Калейдоскоп | 23 мая 2017 года, 08:57
В сети опубликован видеоролик, снятый с дрона, на котором запечатлена необычная картина на шоссе на берегу Даугавы.
В 40-секундном клипе видна дорога, которая ведет через Даугаву в поселке Одукалнс Кекавской волости - с одной стороны видно зеленое поле, с другой - "край мира", отмечает портал.
"Когда небеса сталкиваются с землей", - с таким названием опубликован видеоролик.
Че за хрень была?! " искусство по латвийски. Только торкнутый латыш там что то мог увидеть.
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Очень красиво! Необычный ракурс, прекрасный эффект отражения!
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Платина и небо в отражении.
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