Калейдоскоп |

Вакансия "обниматель котиков" открыта ветклиникой с говорящим названием Just Cats в столице Ирландии Дублине.

В объявлении сказано, что соискатель должен буквально сходить с ума от любви к кошкам и уметь обращаться с ними лучше всех. Ведь "обнимателю" придется успокаивать животных-пациентов и выводить их из сильного стресса, пишет ntv.ru.

Кроме того, у него должны быть мягкие руки, добрый нрав и приятный голос, чтобы успокаивать пациентов. Также соискатель должен разбираться в видах мурлыканья. У обнимателя котов должен быть специальный сертификат от ветеринарной службы.

Клиника Just Cats специализируется исключительно на кошках. Других животных там не лечат.

Также от соискателей требуется резюме по работе с бездомными животными – те, кто подкармливает бродяжек в своей округе, имеют преимущество перед конкурентами.