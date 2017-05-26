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Вирусная игрушка для рук Fidget hand spinner стала лидером запросов на самом популярном сайте для взрослых PornHub. Об этом сообщает Mashable.

По словам представителей PornHub, с 10 мая поисковые запросы Fidget hand spinner на сервисе выросли более чем на 282 процента. За то же время на порносайте было опубликовано более 2,5 миллиона тематических видео с демонстрацией игрушки.

Отмечается, что большинство роликов с Fidget hand spinner не имеют никакого отношения к порнографии. Тем не менее, на сайте можно найти и взрослые видео с использованием игрушки для рук.

По мнению сотрудников Mashable, во внезапной популярности Fidget hand spinner среди любителей порно ничего удивительного. Они объясняют это тем, что все вирусные тренды рано или поздно отражаются в порнографии. В качестве примера журналисты приводят скандал со слухами об интимных приключениях президента США Дональда Трама в Москве и увеличением роста запросов «Золотой дождь».

Fidget hand spinner — предназначенная для снятия стресса игрушка, изобретенная американкой Кетрин Хеттингер (Catherine Hettinger) в 1993 году. Однако популярным гаджет приобрел только в 2017 году. По словам Хеттингер, игрушка может быть полезна для людей с проблемами фокусировки внимания и страдающих от стресса.