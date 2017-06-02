Калейдоскоп |

В ночь на субботу температура воздуха в Латвии понизится до +1, +6 градусов, в Курземе местами до 0, -1 градуса, а на морском побережье будет не холоднее +8 градусов.

К рассвету температура на высоте травы во многих местах упадет ниже 0 градусов. Днем воздух прогреется до +13, +18 градусов.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью на Видземском побережье, днем в Видземе, Латгале и на севере Курземе ожидается западный, северо-западный ветер в порывах до 12-16 м/с.

В Риге температура воздуха в субботу ночью ожидается от +6 до +9, днем - до +16 градусов, умеренный северо-западный ветер.