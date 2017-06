Калейдоскоп |

В Японии устроили конкурс красоты для рабочих, занимающихся сносом зданий. Об этом сообщает BBC News.

В мероприятии, организованном компанией Crassone, соревновались 68 демонтажников из разных уголков Японии. Их фотографии оценивало профессиональное жюри, в состав которого входили журнальный редактор и художник комиксов.

На многих снимках, присланных на конкурс, рабочие красуются с голым торсом. Некоторые демонтажники снялись в обычных спецовках. Один из участников перед съемкой надел костюм. Другой сфотографировался на гусенице экскаватора со своей маленькой дочерью, одетой в идентичную спецодежду.

‘Macho’ photo contest hopes to boost demolition industry’s image, draw more workers - The Japan Times https://t.co/6BSIsMefof #news pic.twitter.com/tCSwPqWoXz