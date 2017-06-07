Калейдоскоп |

Согласно прогнозу специалистов британской BAE Systems, новая броня будет в два раза легче обычных средств защиты.

Разработкой сверхлёгкого бронежилета занимаются специалисты BAE Systems при активном участии канадской компании Helios Global Technologies.

Основным материалом, принимающим кинетическую энергию пули на себя, в этом случае будет неньютоновская жидкость — материал, вязкость которого зависит от градиента скорости.

Первые испытания такого бронежилета как отдельного вида СИБЗ не увенчались успехом — тогда тестовый обстрел самыми распространёнными боеприпасами показал, что такой материал может лишь снизить риск получения тяжёлых заброневых травм, но как отдельное средство применяться не может.