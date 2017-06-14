Калейдоскоп |

В России появилось приложение для заказа на дом стриптизеров StripMe, причем ориентировано оно на женщин. Версии для мужчин нет и не предвидится.

Разработчики утверждают, что StripMe не имеет отношения к эскорту и проституции: просто красивые мужчины будут красиво снимать одежду под красивую музыку.

Приложение работает по принципу Uber, то есть как посредник: между заказчиком и стриптизером устанавливается непосредственная связь, добавляются опции, рассчитывается стоимость, в приложении будет отражаться рейтинг услуг. Перемещение «заказа» даже можно отследить по карте. То есть теперь, девичники в России будут проходит куда веселее.

Кто приедет на вызов?

По словам разработчиков, приложение работает только с профессиональными танцорами, сотрудниками известных стриптиз-клубов Москвы. Все они дополнительно проходят специальную проверку через службу безопасности и верифицируются сотрудниками сервиса. С участников сервиса планируется брать 20% от стоимости услуги. Заказ будет оплачиваться по карте через приложение, чаевые - на усмотрение заказчика. За дополнительную плату, клиентка может самостоятельно раздеть стриптизера. Гарантируется полная анонимность заказчика.

Планы на будущее

Со временем функционал приложения планируется расширить в сторону женского доминирования. Одна из создательниц приложения, Елена Рыдкина, пишет у себя на странице в Facebook о приложении: «Это, в первую очередь, символ новых возможностей для современных женщин. Мы — сильные, уверенные в себе, самодостаточные. Мы любим хорошо проводить время. В том числе среди красивых мужчин, доставляющих нам удовольствие. Просто потому, что мы можем. Технологии нам в помощь».

StripMe будет полноценно доступно в конце лета на платформах iOS и Android. Но уже сейчас можно получить доступ к закрытому бета-тестированию, которое пройдет 15 июня.