Калейдоскоп |

В воскресенье на территории Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, осадков не ожидается, воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Тем временем как свидетельствует прогноз Global Forecast System, сегодня немного усилится западный ветер, на севере Курземе его скорость в порывах достигнет 13 метров в секунду. Температура воздуха после полудня составит +21, +26 градусов, на побережье - +17, +22 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

В Риге сегодня также солнечно, дует умеренный западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +24 градусов.