Латвию накрыла жара: сегодня потеплеет до +26 градусов (+ОПРОС) (4)
Калейдоскоп | 18 июня 2017 года, 10:12
В воскресенье на территории Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, осадков не ожидается, воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Тем временем как свидетельствует прогноз Global Forecast System, сегодня немного усилится западный ветер, на севере Курземе его скорость в порывах достигнет 13 метров в секунду. Температура воздуха после полудня составит +21, +26 градусов, на побережье - +17, +22 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
В Риге сегодня также солнечно, дует умеренный западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +24 градусов.
Пусть накрывает и до ноября пожалуйста
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Лиепаю накрыли тучи и холодный ветер ... :(
7
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Саулкрасты тоже накрыла так что ходим в штанах
3
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