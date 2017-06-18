Президент Коста-Рики проглотил осу во время интервью
Калейдоскоп | 18 июня 2017 года, 17:48
Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис проглотил осу во время беседы с журналистами, сообщает телеканал ABC 6.
Инцидент произошел во время поездки президента на юг страны, где он участвовал в открытии асфальтового завода. Когда Луис Гильермо Солис общался с репортерами, кружившееся у его головы насекомое залетело президенту в рот.
Глава государства обратил этот момент в шутку, передает портал Q Costa Rica. "Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает. <…> Чистый белок", — пошутил президент и предложил журналистам отправить видео на телеканал CNN.
После того, как помощник предложил главе государства воды, Солис продолжил разговор о новом заводе.
Источники: lenta.ru, РИА Новости, wikipedia.org
Источник: Lenta.ru