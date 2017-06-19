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Китайские производители начали продавать поддельные iPhone 8 с ОС Android. Видео с устройством было опубликовано на YouTube-канале SlashLeaks.

Смартфон имеет двойную камеру с вертикальным расположением модулей, а также кнопку Home со сканером отпечатков пальцев на задней крышке. Дисплей занимает более 80 процентов фронтальной панели и имеет небольшие рамки, а края загнуты, как у устройств Samsung.

Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. В апреле были опубликованы первые фотографии макета устройства, а позже с ним записали ролик.

Ключевыми особенностями смартфона станут новая двойная камера, безрамочный экран и беспроводная зарядка.