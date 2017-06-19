Калейдоскоп |

Оригинальный подход к составлению детского меню в одном из рижских ресторанов, вызвал небывалый ажиотаж у пользователей соцсети Facebook.

Фото с детским меню запостила в своем аккаунте пользовательница под ником Vladimirovna Vl. За день этим постом поделились более 2000 пользователей, которые признают, что заведение "попало точно в десяточку" и от такого меню и выбора блюд их отпрыски были бы в восторге.

Блюда, предназначенные для детей, были названы весьма орагинально - "Я не знаю", "Я не голоден", "Я не хочу это", "Мне все равно".

Единственное, о чем сожалеют пользователи соцсетей, что в "детском меню" не указан состав блюд. Кстати, некоторые из комментаторов указали, что сами бы не прочь попробовать такие блюда.