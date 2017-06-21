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Каждый год в летнее время в Латвии все чаще наблюдаются торнадо. Обычно они занимают небольшую территорию и являются кратковременными, однако последствия от торнадо становятся все более крупными. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на руководителя отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андриса Виксну.

Торнадо обычно возникает при кучевых облаках и грозе, то есть когда наблюдается атмосферная нестабильность, контрасты температуры воздуха, поясняет метеоролог.

"Например, допустим, вчера было жарко, и внезапно поступил холодный воздух", - сказал Виксна.

По его словам, прогнозирование торнадо является достаточно сложным делом. С большим успехом можно сказать о регионе, в котором наблюдаются благоприятные для торнадо условия. Виксна также отметил, что в последнее время грозы в Латвии случаются все реже, при этом они более интенсивны.

Напомним, вчера из-за сильной грозы без электричества остались 1270 домашних хозяйств в Ливанском, Виеситском и Ругайском краях.

В некоторых регионах были замечены торнадо, один из них бушевал на юго-востоке от Сигулды - в поселке Юдажи и в окрестностях озера Уммеру.