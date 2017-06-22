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В сети появились подробности сюжета неанонсированной игры по мотивам вселенной «Звездных войн», разработкой которой занимается студия Visceral Games. Об этом рассказал главный редактор портала Making Star Wars.

Действие игры будет происходить в период между событиями, о которых рассказывается в фильмах «Новая надежда» и «Империя наносит ответный удар». Главным героем станет альдераанец по прозвищу Ловкач (Dodger). По сюжету, он уклоняется от службы в имперской армии и начинает работать на Джаббу Хатта, чтобы заработать денег.

Во время выполнения одного из заданий Ловкач узнает о новом оружии Империи, подобного тому, что уничтожило его родную планету. Главного героя сыграет Тодд Сташвик (Todd Stashwick), известный по сериалам «Готэм», «12 Обезьян» и «Обмани меня».

Также в утечке говорится о том, что главный герой будет вооружен световым кнутом и бластером.

По слухам, игру должны были анонсировать в рамках презентации EA на выставке Е3. В компании разрабатывается как минимум три игры по вселенной «Звездных войн», однако официально представлен был лишь шутер Star Wars Battlefront II.