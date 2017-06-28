Калейдоскоп |

В Исследовательской базе разведения больших панд в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, панда спихнула с помоста назойливого детеныша, который мешал ей есть бамбук. Сцену, снятую на видео, опубликовал в YouTube телеканал CGTN.

Панда сосредоточенно ела бамбук на деревянном помосте. Детеныш, оставшийся без внимания, стал бить ее лапами. Уставшая панда столкнула его на траву, но он не удержался и скатился по склону.

В этом году исследовательская база празднует 30-летний юбилей. Она открылась в 1987 году для спасения исчезающего вида больших панд. К 2014 году там родились 172 детеныша.

Большая панда — вид млекопитающих из семейства медвежьих. Обитает в горных районах КНР. Панда занесена в Международную Красную книгу. В Китае за убийство этого животного грозит смертная казнь.

16 июня сообщалось, что в провинции Сычуань на юго-западе Китая появится первый в мире туристический маршрут, посвященный пандам. Он будет проходить через Исследовательскую базу разведения больших панд в Чэнду.