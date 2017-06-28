Калейдоскоп |

Натуралисты из провинции Бэй Робертс в Сиднее сняли видео, как семья орлов приютила птенца канюка, хищной птицы из семейства ястребиных, которого поймали на обед для потомства.

Малыш должен был стать обедом для орлиного потомства, но удивительным образом прижился в стае. Теперь он вместе с «собратьями» выпрашивает еду у «родителей».

Почему орлы приютили чужого птенца, попытался разобраться Давид Хэнкок, основатель фонда дикой природы: «Чужой птенец хорошо адаптируется и принимается новой семьей. Однако это невероятно!» Филантроп отметил, что канюк напоминает птенца орла по поведению, внешности и звукам; такой случай адаптации отпрыска другого вида — не редкость в природе.

Источник: geo.ru