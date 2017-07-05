Американец за десять минут съел 72 хот-дога
Эта победа стала уже десятой для 33-летнего мужчины, сообщает CBS News. В прошлом году на этом соревновании Честнат победил, съев 70 хот-догов.
Среди женщин победительницей в четвертый раз подряд стала 20-летняя Мики Судо (Miki Sudo), которая съела 41 хот-дог. В прошлом году ей удалось осилить на две булочки меньше.
В качестве приза победители получили по 10 тысяч долларов. Спонсором мероприятия является компания Nathan's Famous, которой принадлежит американская сеть ресторанов, где главным блюдом является хот-дог.
Источник: Lenta.ru