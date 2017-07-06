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В поселке Мерсрагс в западной части Латвии выпал град, похожий на снег. Об этом порталу Skaties.lv сообщила жительница этого поселка Диана.

"В Мерсрагсе снег! Синоптики, возможно, скажут, что град. Что бы это ни было, это на земле в июле и это замерзло", - написала Диана.

Напомним, как ранее сообщили синоптики, во второй половине текущей недели активность атлантических циклонов в Балтийском регионе уменьшится, дожди будут редкими, в выходные дни потеплеет.

Долгосрочные прогнозы по-прежнему не показывают наступление сухой и теплой погоды по всей Латвии. На следующей неделе Балтии, по всей вероятности, достигнет новый циклон с Атлантики, поэтому ожидается прохладная и дождливая погода.

Фото: Skaties.lv