Калейдоскоп |

Пользователь Twitter под ником @caritadepincel опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала спиннер для груди. На это обратило внимание издание Mashable.

Американка назвала улучшенную версию игрушки Fidgetiddies. Публикация собрала почти 10 тысяч ретвитов и более 22 тысяч лайков. Пользователи в комментариях просили девушку рассказать, как сделать такую игрушку в домашних условиях.

hi everyone i have been working on something that absolutely no one asked for pic.twitter.com/now4kG8ZYA