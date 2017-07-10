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Власти курорта Сан-Педро-дель-Пинатар на юго-востоке Испании введут штрафы за появление в обнаженном виде на улице. Об этом пишет газета Mirror.

Кроме того, подобное наказание грозит людям, справляющим нужду в неположенных местах, в частности, тем, кто мочится в море. Под запрет также попадут игры с мячом на пляжах и приготовление шашлыка в этих зонах отдыха, езда на мотоциклах, громкая музыка, серфинг и использование лодок ближе, чем в 200 метрах от берега.

За нарушение данных правил будут штрафовать на сумму от 750 до трех тысяч евро. Так, тех, кто помочится в море, заставят заплатить 800 евро. Ограничения должны вступить в силу 18 июля.

Против новых мер в Сан-Педро-дель-Пинатаре выступила Испанская федерация натуризма. В организации заявили, что городская администрация нарушает европейские законы. Основные свободы человека могут быть ограничены только конституционно, подчеркнули представители федерации.

Там также добавили, что намерены добиваться отмены запрета на нудизм. В местной мэрии, в свою очередь, пояснили, что не считают новые правила из ряда вон выходящими. Чиновники полагают, что это пойдет на пользу окружающей среде и сфере туризма.

Ранее мэр испанского города Пальма-де-Мальорка Антонио Ногуэра раскритиковал отдыхающих в его стране немцев, назвав их отбросами. По его словам, путешественники из Германии на Мальорке справляют нужду в общественных местах и устраивают драки.

За нарушение данных правил будут штрафовать на сумму от 750 до трех тысяч евро. Так, тех, кто помочится в море, заставят заплатить 800 евро. Ограничения должны вступить в силу 18 июля.

Против новых мер в Сан-Педро-дель-Пинатаре выступила Испанская федерация натуризма. В организации заявили, что городская администрация нарушает европейские законы. Основные свободы человека могут быть ограничены только конституционно, подчеркнули представители федерации.

Там также добавили, что намерены добиваться отмены запрета на нудизм. В местной мэрии, в свою очередь, пояснили, что не считают новые правила из ряда вон выходящими. Чиновники полагают, что это пойдет на пользу окружающей среде и сфере туризма.

Ранее мэр испанского города Пальма-де-Мальорка Антонио Ногуэра раскритиковал отдыхающих в его стране немцев, назвав их отбросами. По его словам, путешественники из Германии на Мальорке справляют нужду в общественных местах и устраивают драки.