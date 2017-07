Калейдоскоп |

Компания Samsung опубликовала изображение неанонсирвоанного смартфона на официальной странице Samsung Exynos в Twitter.

Do what you want. #Exynos will get things done. Learn more about #Exynos8895: https://t.co/xjBw74E39o pic.twitter.com/zzxH7NE3QU