Калейдоскоп |

В понедельник Латвию с запада пересечет атмосферный фронт - на несколько часов станет пасмурно, и пройдут дожди, в основном небольшие, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Утром и в первой половине дня дожди пройдут в центральной части страны, а позже и в восточной части страны. Температура воздуха составит от 16 до +21 градуса. Также ожидается сильный ветер порывами от 9 до 14 метров в секунду.

В Риге в понедельник утром будет пасмурно, в первой половине дня пройдет небольшой дождь, ветер усилится до 11 метров в секунду, воздух прогреется до +20 градусов, +21 градуса.