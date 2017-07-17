Синоптики обещают дождливый понедельник (1)
Калейдоскоп | 17 июля 2017 года, 07:05
В понедельник Латвию с запада пересечет атмосферный фронт - на несколько часов станет пасмурно, и пройдут дожди, в основном небольшие, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
Утром и в первой половине дня дожди пройдут в центральной части страны, а позже и в восточной части страны. Температура воздуха составит от 16 до +21 градуса. Также ожидается сильный ветер порывами от 9 до 14 метров в секунду.
В Риге в понедельник утром будет пасмурно, в первой половине дня пройдет небольшой дождь, ветер усилится до 11 метров в секунду, воздух прогреется до +20 градусов, +21 градуса.
Все трепачи у нас начиная с верху
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