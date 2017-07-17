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Японский бренд GOODENOUGH, основанный дизайнером и диджеем Хироси Фудзивара, выпустил капсульную коллекцию футболок с портретом Карла Маркса. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает HypeBeast.

Изображение для принта создано специально для марки американским художником Фрэнком Козиком и названо им Karl Marx On Acid («Карл Маркс под кислотой»). Футболки доступны в белом и черном цветах; цена — 86 долларов.

Хироси Фудзивара — японский музыкант, диджей и дизайнер, один из основателей стиля Ura-Harajuku, характерного использованием ярких цветов и китчевых элементов в одежде. Фудзивара работал со многими известными марками, включая Levi's и Nike; в 1990 году основал собственный бренд GOODENOUGH. Кроме того, Фудзивара занимался разработкой дизайна cthbb именных гитар Martin для британского музыканта Эрика Клэптона.

Фрэнк Козик — американский художник испанского происхождения. Известен созданием концертных постеров для альтернативных рок-групп — таких, как Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots и Red Hot Chili Peppers. Участник художественного движения «стакизм», пропагандирующего фигуративную живопись в противовес концептуальному искусству.

Карл Маркс — немецкий философ XIX века, основоположник научного коммунизма и марксизма.