Сочини стихи про Latcredit.lv и получи смартфон!
Радио MIX FM и Latcredit.lv завершают конкурс на лучшее стихотворение на тему "Вам Латкредит не повредит". До конца недели каждый может постараться сочинить пару строк, а затем прислать свое творение в виде sms-сообщения на номер 29-50-1027.
Конкурс проходит с 19 июня по 21 июля.
По итогам конкурса жюри Latcredit.lv выберет победителя, которому достанется главный приз - смартфон Samsung SM-A510F Galaxy A5 с поддержкой двух SIM-карт и памятью на 16 Гб.
Кроме этого авторам лучших стихов будут вручены и поощрительные призы: очень актуальный в хозяйстве алкотестер AlcoSafe KX-6000S-4 (2 шт.) и незаменимый в шашлычно-пикниковую пору гриль Fieldmann FZG 1009 (2 шт.).
Заинтересовались? Тогда зовем музу на подмогу и пытаемся срифмовать "Латкредит-победит".
Благодарим всех, кто уже откликнулся на наш поэтический "баттл" и прислал свои творения на номер 29-50-1027.
И вот только некоторые из претендентов на победу:
Обрести достойный вид
Вам поможет LatCredit!
LatCredit, то не банальность, -
Превратит мечту в реальность.
Коль супруга шубой бредит,
То Латкредит не повредит.
Если с "БМВ"торчит,
То тогда не повредит.
Отпускам пришла пора.
Отдохнуть уже пора.
Латкредит не повредит.
Нанести родным визит.
Напоминаем, что последнее промежуточное подведение итогов состоится 21 июля в прямом эфире радио MIX FM 102,7 после 10 часов утра, лучшему участнику недели достанется гриль. После чеговсе работы конкурса будут переданы жюри Latcredit.lv