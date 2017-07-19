Калейдоскоп |

Радио MIX FM и Latcredit.lv завершают конкурс на лучшее стихотворение на тему "Вам Латкредит не повредит". До конца недели каждый может постараться сочинить пару строк, а затем прислать свое творение в виде sms-сообщения на номер 29-50-1027.

Конкурс проходит с 19 июня по 21 июля.

По итогам конкурса жюри Latcredit.lv выберет победителя, которому достанется главный приз - смартфон Samsung SM-A510F Galaxy A5 с поддержкой двух SIM-карт и памятью на 16 Гб.

Кроме этого авторам лучших стихов будут вручены и поощрительные призы: очень актуальный в хозяйстве алкотестер AlcoSafe KX-6000S-4 (2 шт.) и незаменимый в шашлычно-пикниковую пору гриль Fieldmann FZG 1009 (2 шт.).

Заинтересовались? Тогда зовем музу на подмогу и пытаемся срифмовать "Латкредит-победит".

Благодарим всех, кто уже откликнулся на наш поэтический "баттл" и прислал свои творения на номер 29-50-1027.

И вот только некоторые из претендентов на победу:

Обрести достойный вид

Вам поможет LatCredit!

LatCredit, то не банальность, -

Превратит мечту в реальность.

Коль супруга шубой бредит,

То Латкредит не повредит.

Если с "БМВ"торчит,

То тогда не повредит.

Отпускам пришла пора.

Отдохнуть уже пора.

Латкредит не повредит.

Нанести родным визит.

Напоминаем, что последнее промежуточное подведение итогов состоится 21 июля в прямом эфире радио MIX FM 102,7 после 10 часов утра, лучшему участнику недели достанется гриль. После чеговсе работы конкурса будут переданы жюри Latcredit.lv