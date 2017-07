Калейдоскоп |

В городе Форт Лаудердэйл (американский штат Флорида) арестовали мужчину, который ограбил банк и, обнажившись, начал разбрасывать деньги на улицах. Об этом в пятницу, 28 июля, пишет The Sun Sentinel.

По информации сотрудников ФБР, задержанным оказался 25-летний Александр Хайден Спербер (Alexander Hayden Sperber). Мужчина не был вооружен, он лишь изображал, что в его руках находится пистолет, выставив перед собой указательный палец. Злоумышленнику удалось пригрозить сотруднице банка, которая выдала ему около 4,7 тысячи долларов.

Turns out naked man running down Las Olas is suspected bank robber. Dye pack reportedly exploded that's why money's red & why he got naked pic.twitter.com/ns6pFXFwwV