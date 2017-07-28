Синоптики обещают самую жаркую неделю лета (4)

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Калейдоскоп | 28 июля 2017 года, 19:17

В начале следующей недели воздух в Латвии может прогреться до +28 градусов. Если этот прогноз сбудется, то жителей Латвии ждет самая теплая неделя с конца мая, пишет Skaties.lv.

По прогнозам синоптиков, без дождя ближайшие три дня не пройдут, однако погода будет теплой.

В воскресенье температура воздуха составит +20 +25 градусов, а в начале следующей недели воздух может прогреться до +28 - такого тепла в Латвии не было с конца мая, отмечает портал.

В субботу в западной части страны облачность рассеется и выглянет солнце, а на востоке будет пасмурно, свидетельствует прогноз синоптиков.

Ночью в центральной и восточной части Латвии, а днем на востоке ожидается местами дождь.

Температура воздуха днем в субботу составит +19 +24 градуса. в Риге днем осадков не ожидается, температура составит около +25.

Комментарии 4
Петросян1 час назад
Я думаю, что в программе "Рассмеши комика" в Турции эта шутка заняла бы первое место.
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Неважно57 минут назад
Верить обещаниям синоптиков себя не уважать!Вчера тоже обещали ночью дожди!И где они?Повесить бы за одно место таких синоптиков!
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ui1 час назад
Тяпун вам млять на язык!
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