Все на пляж: вода в Юрмале прогрелась до +22 градусов (+ОПРОС) (3)
Калейдоскоп | 30 июля 2017 года, 11:39
В субботу вечером температура воды на юрмальских пляжах достигла +20, +22 градусов, и это самая высокая отметка в этом году, свидетельствуют данные спасательной службы.
За ночь вода немного остыла и утром в воскресенье составляла +18 градусов в Дубулты и +20 градусов в Булдури.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды на большей части побережья составляет +17, +19 градусов, в реках и озерах - от +17 до +22 градусов.
Добавим, в июле прошлого года температура воды в реках и озерах в среднем была на один-два градуса выше.
После того, как отстоял в очереди для въезда в Юрмалу плюс у ТЦ Спицы, всё желание пропало туда ездить.
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+18 ))))) lziviji novosti
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Совсем дураков делают из людей ! Онлайн камеры работают ! Совсем окуели ! Два человека по калено !
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