Калейдоскоп |

В субботу вечером температура воды на юрмальских пляжах достигла +20, +22 градусов, и это самая высокая отметка в этом году, свидетельствуют данные спасательной службы.

За ночь вода немного остыла и утром в воскресенье составляла +18 градусов в Дубулты и +20 градусов в Булдури.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды на большей части побережья составляет +17, +19 градусов, в реках и озерах - от +17 до +22 градусов.

Добавим, в июле прошлого года температура воды в реках и озерах в среднем была на один-два градуса выше.