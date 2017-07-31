Калейдоскоп |

Последний день июля будет душным, во многих регионах Латвии ожидаются сильные грозовые ливни, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Грозы с ливнями пройдут днем в центральных и восточных регионах страны, местами они могут сопровождаться градом и штормовыми порывами ветра.

Будет дуть умеренный южный ветер, температура воздуха по стране составит от +21 до +29 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

В Риге сегодня ожидается переменная облачность, днем также возможны сильные грозовые ливни, воздух прогреется до +26, +27 градусов.