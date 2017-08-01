Калейдоскоп |

Двадцативосьмилетний бразилец ухитрился прожить целых 9 месяцев в 17 отелях Стокгольма и Сёдертелье, не заплатив за это ни единой кроны.

Всякий раз, оказываясь в очередной гостинице, любитель красивой жизни ни в чем себе не отказывал, пользуясь всем спектром услуг, какие мог предложить отель. В итоге он оставил за собой шлейф из 41 неоплаченного счета на общую сумму около 250 тыс. крон (около 30,6 тыс. долларов).

Во всех случаях мошенник использовал один и тот же сайт бронирования гостиниц. Прибыв в отель, он объявлял, что его багаж задерживается и он не может заплатить за постой сразу, при заселении. Когда же он съезжал, выяснялось, что на пластиковой карте, которую он по прибытии предъявлял для регистрации, денег не было. Несколько раз в ход шел фальшивый паспорт.

В мае бразильского Остапа Бендера задержали в городе Сёдертелье, что в 30 км от Стокгольма, в местной гостинице Scandic. Сейчас окружной суд города приговорил его за мошенничество к 8 месяцам тюрьмы и выплате той суммы, которую он задолжал 17 отелям.

Помимо свидетельских показаний персонала обманутых бразильцем гостиниц, в качестве доказательств его преступных действий в суде были представлены данные с навигаторов о местоположении его мобильного телефона, данные подключения к сети Wi-Fi, а также чат в социальной сети, подтверждающий, что он находился в указанных отелях.

Пойман он было в момент, когда, позавтракав, пытался улизнуть из гостиницы через оказавшуюся запертой дверь.

На суде гражданин Бразилии наотрез отказывался признать себя виновным. Он сообщил, что находился в Швеции в качестве туриста и эксперта в области информационных технологий. Он признал, что побывал в некоторых из тех самых 17 гостиниц, и полностью отрицал свое появление в остальных.

Источник: flashnord.com