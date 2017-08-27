Калейдоскоп |

В ночь на понедельник и утром в Латвии местами пройдут дожди, а днем существенных осадков не ожидается.

Небо будет частично затянуто облаками, ветер северный.

Температура воздуха ночью понизится до +6..+11 градусов, днем поднимется всего до +14..+18 градусов.

В Риге в понедельник существенных осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями. Ветер северный, температура воздуха утром +11, днем до +17 градусов.

Фото: Patrīcija Eglīte/LETA