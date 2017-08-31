Калейдоскоп |

Участники утренней программы «Обнаженное свидание» на австралийском радио KIIS FM внезапно решили заняться сексом прямо в студии во время прямого эфира. Об этом сообщает The Sun.

В гости к ведущим пришли «стриптизерша международного класса» Ясмин (Yasmin) и пожарный Азан (Azan). Обычно незнакомцы, решившие стать участниками шоу, постепенно раздеваются и отвечают на вопросы ведущих. Как только Ясмин и Азан начали целоваться и проигнорировали правила программы, ведущие начали бурно призывать нарушителей остановиться и начать разговор с ними.

Ведущим также были отданы указания сдерживать пару, поскольку происходящее транслировалось как в радиоэфир, так и в интернете.