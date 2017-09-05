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Видео iPhone 8 попало в интернет

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Калейдоскоп | 5 сентября 2017 года, 16:22

В социальных сетях появилось сразу несколько коротких видеороликов, на которых запечатлены якобы iPhone 8 в рабочем состоянии, работающих под управлением новой мобильной программной платформы iOS 11.

В одном из роликов человек, держащий смартфон, поворачивает устройство вокруг своей оси, демонстрируя двойную вертикальную камеру на задней крышке. В процессе он задевает пальцем экран, на котором появляется необычное меню - такого нет в iOS 10.

Многие зрители уверены в том, что на видео изображены подделки. В частности, их насторожили внешний вид значка App Store, анимация перелистывания между рабочими столами, а также то, что ролики были записаны в условиях плохого освещения.

Источник: rg.ru
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