Калейдоскоп |

В социальных сетях появилось сразу несколько коротких видеороликов, на которых запечатлены якобы iPhone 8 в рабочем состоянии, работающих под управлением новой мобильной программной платформы iOS 11.

В одном из роликов человек, держащий смартфон, поворачивает устройство вокруг своей оси, демонстрируя двойную вертикальную камеру на задней крышке. В процессе он задевает пальцем экран, на котором появляется необычное меню - такого нет в iOS 10.

Якобы первое видео работающего iPhone 8 (делите на 9000, как обычно) pic.twitter.com/8x9hgHsU9d — Завтракаст (@zavtracast) 4 сентября 2017 г.

Многие зрители уверены в том, что на видео изображены подделки. В частности, их насторожили внешний вид значка App Store, анимация перелистывания между рабочими столами, а также то, что ролики были записаны в условиях плохого освещения.