Калейдоскоп |

В приют для животных Ulubele прилетел экзотический попугай, ведется поиск его хозяев, сказано в сообщении на странице Facebook.

Приюту для животных регулярно попадают все новые обитатели, хозяева которых отказываются от них и животные остаются на улице. Обычно это кошки и собаки, однако, как пишет Ulubele, к ним на днях прилетел экзотический попугай. Птичка ведет себя довольно смело, указали в приюте, одновременно попросив хозяев объявиться и забрать своего домашнего питомца.