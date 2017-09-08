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Безобидный ролик, снятый на острове Капри, некоторые восприняли как оскорбление и даже обвинили артиста в желании посеять социальную рознь.

Зампредседателя ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович назвал оскорбительной пародию на Ленина, которая накануне появилась в "инстаграме" известного юмориста и телеведущего Максима Галкина. На этом видео пародист в образе вождя мирового пролетариата в шутку высказал своё недовольство плохой погодой на острове Капри. Однако представители коммунистов юмора не оценили.

Ленин. Капри. 2017 #ленинжив #максимгалкин A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Sep 7, 2017 at 2:05am PDT

"Галкин должен ответить за своё поведение. Подобные выступления накануне 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции оскорбляют большинство граждан нашей страны, испытывающих к Ленину большое уважение. Своей дурацкой и пошлой пародией на Ленина Галкин вносит социальную рознь в наше общество. Этого человека, не понимающего, что можно и что нельзя, необходимо остановить", — потребовал Малинкович.

Коммунист отметил, что пародировать речь "великого человека, каждое слово которого ловили миллионы людей", — непозволительно, и даже потребовал закрыть Галкину эфир на федеральных каналах.

В ответ Галкин выразил удивление, что политик, высказывая личное мнение, сослался на "миллионы оскорбленных людей". "С тем же успехом я могу сказать, что пародирую от миллионов иронизирующих людей, — сказал юморист РИА Новости. — Я бы попросил у политика лингвистический анализ, что конкретно возмутило его в моей пародии? Я считаю, что пародировать я могу вообще кого угодно". При этом он отверг обвинения в употреблении алкоголя. Галкин заявил, что вообще не пьет спиртного. "Я сам бы попросил ответа от уважаемого политика. Я не пью, не могу быть в нетрезвом виде, и уж тем более, я никогда ни к кому не обращаюсь в нетрезвом виде ни с каких публичных площадок. У меня вопрос по кому он судит?" — поинтересовался ведущий. "Всегда ли он (Малинкович) отзывается о великом вожде в нетрезвом виде, почему он считает, что молодежь в моем лице, к коей себя причисляю и я, не может рассуждать о Владимире Ильиче в трезвом виде? Или он считает, что молодежь вспоминает Ленина, только когда она находится в нетрезвом виде, потому что заподозрить современного человека, что он вспомнил вождя в трезвом виде ему сложно?" — добавил Галкин.

Он отметил, что "претензии политика обличают его недостаточно святое отношение к образу вождя".

"Если он внимательно послушает мою речь, то он поймет, что я защитил Ленина от нападок тех, кто считает, что он прохлаждался на острове Капри, а не замысливал (там) будущую революцию", — заключил Галкин.