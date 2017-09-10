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Девушка делает фото людей до и после нежданного поцелуя

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Калейдоскоп | 10 сентября 2017 года, 15:08

Пока толпы людей на фестивале в Роскилле, Дания, наслаждались музыкой, фотограф Джоанна Сиринг решила создать серию портретов незнакомцев, на которых они запечатлены до её поцелуя и после.

На фестивале Джоанна знакомилась с его участниками и спрашивала у них разрешение на фото.

После первой сделанной фотографии она поделилась с ними своей интересной идеей запечатлеть те живые эмоции, которые будет испытывать человек, если его внезапно поцелует незнакомец.

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Источник: L!FE.ru
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