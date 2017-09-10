Калейдоскоп |

Пока толпы людей на фестивале в Роскилле, Дания, наслаждались музыкой, фотограф Джоанна Сиринг решила создать серию портретов незнакомцев, на которых они запечатлены до её поцелуя и после.

На фестивале Джоанна знакомилась с его участниками и спрашивала у них разрешение на фото.

После первой сделанной фотографии она поделилась с ними своей интересной идеей запечатлеть те живые эмоции, которые будет испытывать человек, если его внезапно поцелует незнакомец.