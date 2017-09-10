Девушка делает фото людей до и после нежданного поцелуя
Калейдоскоп | 10 сентября 2017 года, 15:08
Пока толпы людей на фестивале в Роскилле, Дания, наслаждались музыкой, фотограф Джоанна Сиринг решила создать серию портретов незнакомцев, на которых они запечатлены до её поцелуя и после.
На фестивале Джоанна знакомилась с его участниками и спрашивала у них разрешение на фото.
После первой сделанной фотографии она поделилась с ними своей интересной идеей запечатлеть те живые эмоции, которые будет испытывать человек, если его внезапно поцелует незнакомец.
Источник: L!FE.ru