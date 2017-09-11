Калейдоскоп |

В ночь на вторник в западной части Латвии ожидается сильный дождь, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Количество осадков в западаной части Латвии достигнет 15-18 мм.

На этой неделе по всей Латвии ожидаются частые дожди, местами сильные и с ветром, с середины недели температура воздуха понизится.

В начале недели Латвию пересекут новые зоны осадков с юга, местами дождь будет сильным - количество осадков в течение 12 часов составит 15-20 миллилитров. Температура воздуха во вторник еще повысится до +18..+21 градусов, на востоке страны до +24.

В середине недели придет активный циклон с дождями, местами сильными, с порывистым ветром. Ночная температура опустится до +7..+14 градусов, днем до +13..+18.

В конце недели осадков предположительно станет меньше.