Калейдоскоп |

В субботу в Латвии ожидается переменчивая погода, солнце будет чередоваться с облаками, возможен кратковременный дождь, местами - грозовые ливни, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Дожди ожидаются в основном в Курземе и Видземе. Будет дуть умеренный юго-западный ветер Ветер умеренный с юго-запада, со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами до 15 м/c.

Температура воздуха по стране составит от +15 до +19 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

В Риге сегодня также ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до +18 градусов.