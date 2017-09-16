В Латвии пройдут грозовые ливни и потеплеет до +19 градусов (1)
Калейдоскоп | 16 сентября 2017 года, 10:14
В субботу в Латвии ожидается переменчивая погода, солнце будет чередоваться с облаками, возможен кратковременный дождь, местами - грозовые ливни, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
Дожди ожидаются в основном в Курземе и Видземе. Будет дуть умеренный юго-западный ветер Ветер умеренный с юго-запада, со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами до 15 м/c.
Температура воздуха по стране составит от +15 до +19 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
В Риге сегодня также ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до +18 градусов.
Блин ! Земля уже не впитывает воду. Куда уж больше?
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