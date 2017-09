Калейдоскоп |

Загадочное морское существо выбросило на пляж в Техасе во время урагана "Харви". Его обнаружила местная жительница Прити Десаи, которая обратилась за помощью к подписчикам в социальной сети "Твиттер".

Она разместила несколько фотографий с заголовком "Ну ладно, биологи, а это еще что за тварь?"

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh