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На Латвию идет циклон "Томас": ожидается ветер, ливни и наводнения (2)

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Калейдоскоп | 17 сентября 2017 года, 10:09

К Латвии с юга приближается циклон "Томас", который принесет сильный дождь и порывистый ветер. Также не исключено наводнение, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник центр циклона достигнет Литвы, днем - Латвии, а в ночь на вторник - России. Дождь завтра ожидается по всей стране.

Синоптик Янис Траллис на своей странице в социальной сети Twitter предупреждает о циклоне и сильных порывах ветра в Латвии.

Согласно последним прогнозам синоптиков, наибольший риск наводнения будет в Курземе, особенно на юге региона, где на этой неделе вода местами уже затопила низины, а некоторые реки вышли из берегов. Ситуация ухудшится и на востоке страны, где поля во многих местах по-прежнему стоят в воде.

Прогнозируется, что в некоторых местах Курземе и Земгале количество осадков ко вторнику превысит 50 миллиметров. Самые интенсивные осадки прогнозируются в понедельник утром и днем.

Самый сильный ветер будет дуть на Курземском побережье - местами скорость его порывов превысит 20 метров в секунду.

В Риге завтра также ожидается сильный дождь и порывистый ветер - количество осадков может составить от 20 до 50 миллиметров, а порывы ветра превысят 20 метров в секунду.

Комментарии 2
а как без этого-то?1 час назад
Зарывать электрокабеля под землю - жаба душит. Дорого. Авось....никто же не предъявляет убытки и компенсации от неудобств.
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Ток2 часа назад
И ещё ожидаются перебои с электричеством.
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