Калейдоскоп |

Китайский путешественник, который не оплатил счет за проживание в отеле, решил сбежать из него по телефонному проводу. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале издания «Жэньминь жибао».

Как уточняется на странице издания в социальной сети Weibo, провод был натянут на уровне 19-го этажа. Сначала мужчина пытался балансировать, но затем просто повис. С провода его сняли пожарные, а полицейские позже доставили в участок. Какая именно сумма стала причиной побега туриста, неизвестно.