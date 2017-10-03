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В немецком городе Мюнстер суд постановил, что кофе с булочкой завтраком не считается. В него должны входить не только хлебобулочные изделия и горячие напитки, но также холодная мясная и сырная нарезка или спреды. Об этом сообщает The Local.

Инициатором процесса была налоговая служба, ответчиком — компания — разработчик ПО со штатом из 80 человек. Ежедневно её сотрудники получали в столовой бесплатный кофе и булочки. В инспекции решили, что компания недоплачивала за это налоги, положенные законом, — от 1,50 до 1,57 евро в день на одного человека. Расчёт провели с декабря 2008 по декабрь 2011 годов.

Суд не удовлетворил требования налоговой службы. Согласно его решению, компания не подавала своим сотрудникам полноценный завтрак, ведь в его составе не было всего необходимого. А значит, руководство не должно платить дополнительный налог за утренний приём пищи работников. Налоговики решили обжаловать дело в федеральном суде.

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