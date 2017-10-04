Калейдоскоп |

Полнолуние занимает важное место в лунном календаре. Этот день с давних пор считается необычным и мистическим. Еще наши предки использовали силу полной Луны, чтобы улучшить свою жизнь. Однако полнолуние несет в себе не только позитив, пишет u-f.ru.

Пройдет полнолуние 5 октября 2017 года в знаке Овна. Согласно прогнозам специалистов, этот факт сулит мало приятного. Луна в Овне 5 октября доставит много проблем и хлопот, не лучшим образом отразится на вашем настроении и эмоциональном состоянии.

Овен сам по себе знак напористый, импульсивный, не уступчивый, даже несколько конфликтный. Поэтому все эти качества могут проявиться в характере практически каждого человека в день полнолуния 5 октября 2017 года.

Повышенная эмоциональность и возбудимость, некоторая нервозность способны испортить день с самого утра. Причем сдерживать себя будет очень непросто, поэтому будьте готовы к таким всплескам эмоций, они могут привести к спорам и конфликтам.

Сложно в этот день будет также сосредоточиться и сконцентрировать внимание, поэтому избегайте сложных и важных дел. В противном случае вам грозит то, что будет очень сложно исправить допущенные ошибки.

Если решите, что уединившись, вы сможете избежать неприятностей, уготовленных полной Луной 5 октября 2017 года, вы ошибаетесь. Хотя это поможет несколько снизить поток негативной энергии. Важную роль в этот день будет играть случай и везение. События, вероятнее всего, будут развиваться не так, как вы планировали. Здесь будет важна лишь ваша правильная реакция на происходящее.

Однако у вас еще есть время настроиться на положительную волну, помедитировать. Это поможет вам легче справиться с отрицательным потоком лунной энергетики в полнолуние 5 октября 2017 года.

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