Калейдоскоп |

Жительница Австралии Шеридан Ларкман запустила в интернете сбор средств на операцию по уменьшению груди. По ее cловам, она больше не может терпеть постоянную боль, вызванную весом ее молочных желез, пишет The Sun.

Ларкман 23 года, она стоит в очереди на операцию с 16 лет. Грудь больших размеров выросла, когда ей было всего 10 лет. С тех пор ей приходится покупать специальные бюстгальтеры, каждый из которых стоит 70 фунтов. После того, как в 18 лет она забеременела, ее груди выросли еще больше. Сегодня они достигают 10-го размера. При росте 160 сантиметров это доставляет большой дискомфорт.

На медицинскую операцию требуется около 10 тысяч долларов. Эти деньги женщина надеется собрать в интернете на специальной площадке, где люди жертвуют на разные благотворительные проекты.

В сентябре в США школьный учитель оскорбил перед всем классом ученицу из-за большой груди и посоветовал ей покупать одежду в специальном магазине для полных.