Калейдоскоп |

В понедельник в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Также в некоторых регионах страны ожидается туман. Дует медленный ветер переменного направления, температура воздуха по стране составит от -1 до +3 градусов, в Айнажи – до -3 градусов.

В Риге сегодня также будет пасмурно, ожидается небольшой дождь, дует медленный юго-западный ветер, воздух прогреется до +1, +4 градусов.

Синоптики также предупреждают, что на дорогах страны образуется обледенение, поэтому автоводителей просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим.

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