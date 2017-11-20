Синоптики обещают дождь и мокрый снег (2)

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Калейдоскоп | 20 ноября 2017 года, 12:11

В понедельник в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Также в некоторых регионах страны ожидается туман. Дует медленный ветер переменного направления, температура воздуха по стране составит от -1 до +3 градусов, в Айнажи – до -3 градусов.

В Риге сегодня также будет пасмурно, ожидается небольшой дождь, дует медленный юго-западный ветер, воздух прогреется до +1, +4 градусов.

Синоптики также предупреждают, что на дорогах страны образуется обледенение, поэтому автоводителей просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим.

Foto: pexels.com

Комментарии 2
Столяров Вячеслав49 минут назад
США СВОЙ ХАРП ВКЛЮЧАЮТ.
УРОЖАЯ НОЛЬ И США ЗАВАЛЯТ НАС ГМО.
ВОТ И КОНЕЦ ЛЮДУ.
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Alexandra Rubljova53 минуты назад
Можно и без дождя❄️
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