Калейдоскоп |

В Instagram набрал популярность вуменспрединг. По аналогии с менспредингом, когда мужчины сидят с широко расставленными ногами, девушки нарочито раздвигают ноги, фотографируют это на камеру и размещают в соцсетях. На новый тренд обратил внимание британский таблоид The Sun.

Сотни девушек из разных стран принимают характерную для многих мужчин позу, подкрепляя его волевым выражением лица для брутальности.

Некоторые используют модный тренд, чтобы продемонстрировать свою сексуальность.

Однако большинство участниц флешмоба отнеслись к нему с юмором и как могут пародируют мужчин. В частности, их манеру раздвигать ноги в метро и мешать другим.

Отмечается, что одной из начинательниц вуменспрединга стала модель Белла Хадид.