Памятник святому в Австралии переделают из-за "булки хлеба на уровне промежности"

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Калейдоскоп | 23 ноября 2017 года, 11:46

Католическая школа в австралийской Аделаиде решила спрятать от лишних глаз, а затем отредактировать статую святого, поскольку замысел скульптора оказался непонятым.

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Вьетнамский скульптор изобразил жившего в XVI веке Мартина де Порреса передающим хлеб маленькому мальчику. При этом святой держит продолговатую булку хлеба на уровне промежности, а мальчик с улыбкой и ожиданием смотрит вверх, на лицо мужчины.

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"Двухмерный эскиз был представлен и получил одобрение исполнительного комитета в мае, но когда трехмерная статуя была доставлена в школу, оказалось, что она наводит на размышления", - пояснил директор школы Саймон Кобиак в Facebook.

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Он принес извинения за всю неловкость ситуации и заверил, что примет меры для существенного изменения статуи. Для редизайна было решено нанять местного скульптора.

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Как уточняет The Huffington Post, сначала статуя, наводящая на мысли об оральном сексе, была покрыта темной тканью, а затем убрана за черный забор. Надо сказать, ситуация вызвала не только огорчение австралийских поборников нравственности и ревностных католиков, но и искреннее веселье местного арт-сообщества.

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"Это весело. Это реально весело. Мне нравится", - заявил 7 News Adelaide художник Дриллер Джет Армстронг. Пользователи соцсетей тем временем начали предлагать собственные художественные решения для изменения скульптурной композиции.

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Мартин де Поррес жил в Перу с 1579-го по 1639 год и был канонизирован Папой Иоанном XXIII в 1962 году. Сын испанского дворянина и освобожденной рабыни считается покровителем метисов, парикмахеров, медиков и владельцев трактиров.

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Скандал со статуей получил особый резонанс из-за целой череды педофильских скандалов, связанных с католическими священниками. Только в Австралии о домогательствах и изнасилованиях заявляют почти 4,5 тысячи человек.

В июне австралийская полиция предъявила официальные обвинения кардиналу Джорджу Пеллу, старшему должностному лицу в католической церкви Австралии и третьему человеку в Ватикане. Он подозревается в многочисленных преступлениях сексуального характера.

Источник: Newsru.com
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