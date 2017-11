Калейдоскоп |

Католическая школа в австралийской Аделаиде решила спрятать от лишних глаз, а затем отредактировать статую святого, поскольку замысел скульптора оказался непонятым.

Вьетнамский скульптор изобразил жившего в XVI веке Мартина де Порреса передающим хлеб маленькому мальчику. При этом святой держит продолговатую булку хлеба на уровне промежности, а мальчик с улыбкой и ожиданием смотрит вверх, на лицо мужчины.

"Двухмерный эскиз был представлен и получил одобрение исполнительного комитета в мае, но когда трехмерная статуя была доставлена в школу, оказалось, что она наводит на размышления", - пояснил директор школы Саймон Кобиак в Facebook.

Он принес извинения за всю неловкость ситуации и заверил, что примет меры для существенного изменения статуи. Для редизайна было решено нанять местного скульптора.

Как уточняет The Huffington Post, сначала статуя, наводящая на мысли об оральном сексе, была покрыта темной тканью, а затем убрана за черный забор. Надо сказать, ситуация вызвала не только огорчение австралийских поборников нравственности и ревностных католиков, но и искреннее веселье местного арт-сообщества.

"Это весело. Это реально весело. Мне нравится", - заявил 7 News Adelaide художник Дриллер Джет Армстронг. Пользователи соцсетей тем временем начали предлагать собственные художественные решения для изменения скульптурной композиции.

Мартин де Поррес жил в Перу с 1579-го по 1639 год и был канонизирован Папой Иоанном XXIII в 1962 году. Сын испанского дворянина и освобожденной рабыни считается покровителем метисов, парикмахеров, медиков и владельцев трактиров.

Скандал со статуей получил особый резонанс из-за целой череды педофильских скандалов, связанных с католическими священниками. Только в Австралии о домогательствах и изнасилованиях заявляют почти 4,5 тысячи человек.

AN ADELAIDE CATHOLIC SCHOOL HAD TO COVER UP THIS STATUE OF A SAINT HANDING SOME BREAD TO A YOUNG BOY I WILL GIVE YOU 1 GUESS AS TO WHY pic.twitter.com/yMP691YZbX