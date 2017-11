Калейдоскоп |

Пользователь Twitter Эрик Пендлбери поделился, чем занимаются хаски, пока хозяева их не видят. Мужчине удалось заснять, как его собака прыгает на батуте. Однако, как только хаски заметила, что хозяин наблюдает за ее прыжками, она немедленно села и отвернулась.

За четыре дня видео набрало более 320 тысяч лайков, им поделились почти 147 тысяч пользователей. Хозяева собак других пород в комментариях рассказали, что их питомцы тоже любят батуты. Некоторые даже приложили видео своих любимцев.

Just know I woke up n found my dog doing this...... pic.twitter.com/uQvCykI8p5