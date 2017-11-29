Калейдоскоп |

Социальная сеть Instagram подвела итоги 2017 года. Об этом сообщается в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Самым популярным хэштегом в мире уже пятый год подряд остается #Love (любовь — англ.).

На русском языке самым популярным стал хэштег #москва, за ним идут #красота и #лето.

Самым популярным фильтром для обработки фотографий оказался Clarendon, а самой популярной маской — маска щенка.

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