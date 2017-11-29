Instagram назвал самый популярный хэштег
Калейдоскоп | 29 ноября 2017 года, 20:51
Социальная сеть Instagram подвела итоги 2017 года. Об этом сообщается в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.
Самым популярным хэштегом в мире уже пятый год подряд остается #Love (любовь — англ.).
На русском языке самым популярным стал хэштег #москва, за ним идут #красота и #лето.
Самым популярным фильтром для обработки фотографий оказался Clarendon, а самой популярной маской — маска щенка.
фото freeimages.com, pexels.com-Free Download
Источник: Газета.ru