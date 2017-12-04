Космонавты приготовили пиццу на Международной космической станции. Ингредиенты им доставили с земли после того, как один из астронавтов, итальянец Паоло Несполи, рассказал о том, что скучает по пицце, своему начальнику во время проведения онлайн-трансляции с МКС.

«Когда действительно хочешь пиццу… случайно скажи об этом своему начальству на МКС во время прямой трансляции. Спасибо, Кирк, за неожиданно вкусный сюрприз», — написал Несполи в твиттере.

Видео приготовления пиццы в ускоренном режимепоявилось в его твиттер-аккаунте. В приготовлении блюда приняли участие и российские космонавты, которые находятся в составе экипажа МКС — командир экспедиции Александр Мисуркин и бортинженер Сергей Рязанский.

Всего на МКС сейчас находятся шесть человек: помимо россиян и итальянского космонавта, в состав экипажа входят американцы Марк Ванде Хай, Джозеф Акаба и Рэндолф Брезник.